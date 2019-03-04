Ващук розповів, за що "атакують" президента ФФУ

"Ця людина (Павелко - ред.) так само, як і я, пішла проти системи, яку випрацювали ще у союзний час. Ті ж інформаційні атаки... Витримав - це добре, я вважаю, що він вибудує ту систему у футболі, яка дійсно потрібна.

А те, що його (Павелка - ред.) намагаються в якісь корупційні справи втягнути... Думаю, що, скоріш за все, це робиться тому, що так зручно у нас. В нашій країні, хто б чим не займався, - завжди шукають корупційну складову", - сказав Ващук.

Павелко виграє інформаційну війну, впевнений Ващук.

"Як мінімум тому, що Павелко не лише говорить, а й робить багато корисних для футболу справ. Наприклад - поля, дитячому футболу приділив увагу. Також, він зібрав боєздатний колектив - тренерський штаб національної збірної на чолі із Шевченком", - сказав Ващук.

Нагадаємо, у лютому Павелка було обрано до складу виконкому УЄФА. Згодом, болгарські ЗМІ розповіли, як Суркіс намагався не допустити перемоги Павелка на виборах в УЄФА.