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Ващук розповів, за що "атакують" президента ФФУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Проти президента Федерації Футболу України Андрія Павелка ведеться інформаційна війна, яка не має логічного підґрунтя. Про це в інтерв'ю заявив екс-футболіст київського Динамо Владислав Ващук, передає УНН.

"Ця людина (Павелко - ред.) так само, як і я, пішла проти системи, яку випрацювали ще у союзний час. Ті ж інформаційні атаки... Витримав - це добре, я вважаю, що він вибудує ту систему у футболі, яка дійсно потрібна.

А те, що його (Павелка - ред.) намагаються в якісь корупційні справи втягнути... Думаю, що, скоріш за все, це робиться тому, що так зручно у нас. В нашій країні, хто б чим не займався, - завжди шукають корупційну складову", - сказав Ващук.

Павелко виграє інформаційну війну, впевнений Ващук.

"Як мінімум тому, що Павелко не лише говорить, а й робить багато корисних для футболу справ. Наприклад - поля, дитячому футболу приділив увагу. Також, він зібрав боєздатний колектив - тренерський штаб національної збірної на чолі із Шевченком", - сказав Ващук.

Нагадаємо, у лютому Павелка було обрано до складу виконкому УЄФА. Згодом, болгарські ЗМІ розповіли, як Суркіс намагався не допустити перемоги Павелка на виборах в УЄФА. 

Українські Національні Новини

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