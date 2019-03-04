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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 27856 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123239 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117261 просмотра

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Ващук рассказал, за что "атакуют" президента ФФУ

Ващук рассказал, за что "атакуют" президента ФФУ

Киев  •  УНН

 • 9443 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Против президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко ведется информационная война, которая не имеет логического основания. Об этом в интервью заявил экс-футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук, передает УНН.

"Этот человек (Павелко - ред.) так же, как и я, пошел против системы, которую выработали еще в союзное время. Те же информационные атаки ... Выдержал - это хорошо, я считаю, что он выстроит ту систему в футболе, которая действительно нужна.

А то, что его (Павелко - ред.) пытаются в какие-то коррупционные дела втянуть ... Думаю, что, скорее всего, это делается потому, что так удобно у нас. В нашей стране, кто бы чем не занимался, - всегда ищут коррупционную составляющую", - сказал Ващук.

Павелко выиграет информационную войну, уверен Ващук.

"Как минимум потому, что Павелко не только говорит, но и делает много полезных для футбола дел. Например - поля, детскому футболу уделил внимание. Также, он собрал боеспособный коллектив - тренерский штаб национальной сборной во главе с Шевченко", - сказал Ващук.

Напомним, в феврале Павелко был избран в состав исполкома УЕФА. Впоследствии, болгарские СМИ рассказали, как Суркис пытался не допустить победы Павелко на выборах в УЕФА.

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