Ващук рассказал, за что "атакуют" президента ФФУ

"Этот человек (Павелко - ред.) так же, как и я, пошел против системы, которую выработали еще в союзное время. Те же информационные атаки ... Выдержал - это хорошо, я считаю, что он выстроит ту систему в футболе, которая действительно нужна.

А то, что его (Павелко - ред.) пытаются в какие-то коррупционные дела втянуть ... Думаю, что, скорее всего, это делается потому, что так удобно у нас. В нашей стране, кто бы чем не занимался, - всегда ищут коррупционную составляющую", - сказал Ващук.

Павелко выиграет информационную войну, уверен Ващук.

"Как минимум потому, что Павелко не только говорит, но и делает много полезных для футбола дел. Например - поля, детскому футболу уделил внимание. Также, он собрал боеспособный коллектив - тренерский штаб национальной сборной во главе с Шевченко", - сказал Ващук.

Напомним, в феврале Павелко был избран в состав исполкома УЕФА. Впоследствии, болгарские СМИ рассказали, как Суркис пытался не допустить победы Павелко на выборах в УЕФА.