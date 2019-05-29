В УАФ опровергли информацию об обысках НАБУ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35270 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56148 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73012 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 86871 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122047 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111374 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137598 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В УАФ опровергли информацию об обысках НАБУ

В УАФ опровергли информацию об обысках НАБУ

Киев  •  УНН

 • 9956 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В украинских СМИ продолжается волна дискредитационной кампании против Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) и ее президента Андрея Павелко. В частности появляется искаженная информация об обысках и другие следственные действия относительно ее должностных лиц. Об этом говорится на Facebook-странице УАФ, передает УНН.

"Официально сообщаем: никаких обысков в доме футбола не было!" - отметили в Ассоциации.

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Кроме того, там предупредили о подготовке новой волны фейковых новостей.

"...из разных источников и журналистской среды поступают сообщения о попытке разместить и распространить (за соответствующую плату) новую волну фейковых новостей как о самой Ассоциации, так и о частной жизни Андрея Павелко.

Обращаемся ко всем СМИ, которые уважают принципы журналистской этики, с просьбой пользоваться только достоверной и проверенной информацией. Служба по связям с общественностью и СМИ УАФ всегда открыта и готова предоставить любые комментарии и подтверждающие документы по вопросам, которые интересуют СМИ", - отметили в УАФ.

Напомним, накануне некоторые СМИ распространили информацию о якобы обысках, проведенные НАБУ в УАФ.

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