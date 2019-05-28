У поліції розповіли, як за Суркіса по кишенях "осіли" 12 млн грн УЄФА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Головне управління Національної поліції Київської області розслідує кримінальне провадження за фактом привласнення та розтрати коштів УЄФА під час будівництва фантомної спортивної бази під Києвом у селі Гореничі. Про це УНН розповів речник ГУНП в області Микола Жукович.

За його словами, сума коштів, які були привласнені, становить понад 12 млн грн.

“У нас є таке кримінальне провадження, відкрите воно 19 березня 2018 року (№ 12018110200001859 — ред.) за ч. 5 статті 191 — це привласнення, розтрата майна або зловживання ним шляхом службового становища, ч. 5 — це дії, передбачені ч. 1, 2 — що мається на увазі "заволоділи", але ще й у особливо великих розмірах. Карається такий злочин позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. А йдеться про більше ніж 12 млн грн. Ці гроші повинні були бути спрямовані на будівництво навчально-спортивного центру в селі Гореничі”, — зазначив Жукович.

Разом з тим, кошти були витрачені невідомо куди, а спортивної бази у Гореничах так і не з’явилося. Таким чином, гроші УЄФА, а це була цільова допомога організації за програмою “Солідарність”, “зникли” у невідомому напрямку, пояснив речник.

“Земельна ділянка, де мало вестися будівництво, належить Міноборони. І ця земля не була виділена Федерації футболу, але на неї й витратили оці 12 млн грн в результаті заключення 28 різних угод. Так, Федерація заключила договори на проектування, будівництво, охорону, відчуження — дуже багато угод, по різних напрямках в період часу: 2003, 2004, 2006 рр. Відповідним чином, у ці роки надходили кошти по програмі "Солідарність“ — з футбольних клубів Європейського Союзу, і ці кошти намагались там використати, хоча будівництво жодним чином не велося”, — пояснив Жукович.

За його словами у вказаному кримінальному провадженні нині триває розслідування. “Слідчі виконують ряд процесуальних дій — опитують можливих осіб, які підписували угоди, заключали ці угоди, перераховували кошти по цих угодах. Триває досудове розслідування. Прізвища осіб, яких допитали в якості свідків, не будемо називати. Загалом допитали понад 10 осіб”, — резюмував він.

Нагадаємо, про будівництво спортбази у Гореничах у 2003 році було заявлено тодішнім керівником ФФУ Григорієм Суркісом.

Перераховувати ФФУ гроші на ці потреби змушували клуби заднім числом. Про це розповів екс-міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін.

Загалом, за його словами, футбольні клуби певний час навіть не знали, що мають право на допомогу від УЄФА.

Про наявність такого фінансування з боку УЄФА тривалий час і клуби, і ПФЛ навіть не здогадувалися, розповів Сафіуллін. Цільові кошти європейської футбольної організації потайки протягом понад 3-х років акумулювалися у Федерації футболу.

“І під приводом будівництва (бази у Гореничах — ред.) ФФУ сказало, що давайте, мовляв, ці кошти (цільові гроші УЄФА) ніби ви перенаправили. Тільки яким чином вони могли туди піти? Якби клуби ухвалили рішення про передачу коштів. Але такого рішення не було. Тому всілякими шляхами стали вести бесіди з клубами — і клуби ухвалюють рішення, ніби заднім числом, нібито передати гроші ФФУ. Далі ухвалюється рішення ради Професійної футбольної ліги про те, що ці кошти ніби на ось цю базу (у Гореничах — ред.) для будівництва полів передані. Самі кошти ми так і не отримували. І вони, нібито, були спрямовані на будівництво у Гореничі”, — розповів Сафіуллін

Як писав УНН, після приходу Андрія Павелка на посаду президента Української асоціації футболу (раніше ФФУ — ред.) провели аудит використання цільових коштів УЄФА “на спортбазу” у Гореничах. Результати аудиту засвідчили нанесення збитків, про які мали намір поінформувати УЄФА

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