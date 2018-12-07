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Гроші на спортбазу Суркіса клуби перераховували "заднім числом" - Сафіуллін

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Фінансові засоби на будівництво бази для національної збірної у Гореничах українські клуби перераховували "заднім числом". Про це у коментарі УНН розповів екс-міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін.

Гроші на спортбазу Суркіса клуби перераховували "заднім числом" - Сафіуллін

Він уточнив, що про будівництво спортбази керівництвом ФФУ в особі Григорія Суркіса було заявлено в 2003 році. Якраз в той момент, коли в УЄФА почали вимагати від Професійної футбольної ліги фінансовий звіт за використання цільових коштів, виділених УЄФА на розвиток футболу в Україні.

Але проблема в тому, що про наявність такого фінансування з боку УЄФА тривалий час і клуби, і ПФЛ навіть не здогадувалися, розповів Сафіуллін. Цільові кошти європейської футбольної організації потайки протягом понад 3-х років акумулювалися у Федерації футболу.

"І під приводом будівництва (бази у Гореничах - ред) ФФУ сказало, що давайте, мовляв, ці кошти (цільові гроші УЄФА) ніби ви перенаправили. Тільки яким чином вони могли туди піти? Якби клуби ухвалили рішення про передачу коштів. Але такого рішення не було. Тому всілякими шляхами стали вести бесіди з клубами - і клуби ухвалюють рішення, ніби заднім числом, нібито передати гроші ФФУ. Далі ухвалюється рішення ради Професійної футбольної ліги про те, що ці кошти ніби на ось цю базу (у Гореничах - ред.) для будівництва полів передані. Самі кошти ми так і не отримували. І вони, нібито, були спрямовані на будівництво у Гореничі", - розповів Сафіуллін.

Нагадаємо, що спортбаза в Гореничах так і не була побудована. Сьогодні на місці запланованого тренувального комплексу стоїть пустир.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу, у межах якої вже допитали, на той час "праву руку" Григорія Суркіса Олександра Бандурка.

У ФФУ, своєю чергою, після приходу Андрія Павелка на посаду президента, провели аудит використання цільових коштів УЄФА "на спортбазу" і констатували збитки обсягом 6,5 млн грн.

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