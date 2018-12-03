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Інститут судових експертиз: на фантомній спортбазі у Гореничах “розпилили” мільйони гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердив висновок незалежних аудиторів щодо майже 6,5 млн грн збитків, завданих Федерації футболу України через будівництво “фантомної” спортбази в Гореничах. Про це свідчить висновок КНДІСЕ, передає УНН.

Незалежний аудиторський звіт, який документально підтвердив КНДІСЕ, готувало ПрАТ “КПМГ Аудит”.

У КНДІСЕ підтвердили, що втрата активів на загальну суму 6 487 586,44 грн відбулася внаслідок “безпідставного перерахування грошових коштів на виконання договорів, пов’язаних з наданням послуг або виконанням робіт по створенню УТЦ в с. Гореничі".

“Документально підтверджується завдання збитків ФФУ, які встановлені у звіті незалежних аудиторів (аудиторський висновок) ПрАТ "КПМГ Аудит" від 10.03.2016р. без номера на загальну суму 6 487 586,44 грн”, — йдеться у висновку КНДІСЕ.

За наявною в ЗМІ інформації, на той час очільник ФФУ Григорій Суркіс та його заступник Олександр Бандурко планували побудувати навчально-тренувальну базу в селі Гореничі під Києвом. Заявлено про це було ще в 2003 році.

Комплекс повинен був розташуватися на території колишньої військової частини, але ФФУ так і не отримала право на володіння цією землею. Однак, незважаючи на це, на ділянці все ж проводилися якісь підготовчі роботи і на це витрачалися гроші.

Згодом про масштабний проект будівництва спортивної бази під Києвом забули. Сьогодні на її місці — пустир, обнесений ржавим парканом.

За фактом будівництва бази, якої немає, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Його попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 Кримінального Кодексу України — розтрата і привласнення майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Ситуація ускладнюється тим, що на “фантомну” базу в Гореничах були витрачені гроші з бюджету УЄФА. Це ті кошти, які європейська футбольна організація виділяла українським клубам протягом чотирьох років: з сезону-2000/2001 до сезону-2003/2004, відзначає ЗМІ. Клуби ж передали ці гроші ФФУ, і мова про суму приблизно в 2 мільйони євро.

У Федерації футболу за вказаним фактом провели внутрішнє розслідування. Одним з його результатів став висновок аудиту ПрАТ “КПМГ Аудит”. 

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