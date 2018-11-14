На схемі будівництва спорткомплексу в Гореничах розкрадені гроші УЄФА - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Фінансові кошти, які колишній президент ФФУ Григорій Суркіс і віце-президент організації Олександр Бандурко збирали з вітчизняних клубів на будівництво бази для національної збірної в Гореничах, були отримані з УЄФА. Про це раніше повідомив 24 канал, передає УНН.
Сьогодні спортбази - немає. А за нецільове використання коштів фігурантам історії може загрожувати відповідальність у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.
За наявною в ЗМІ інформації, Суркіс і Бандурко планували побудувати навчально-тренувальну базу в селі Гореничі під Києвом, про що було заявлено ще в 2003 році. Комплекс повинен був розташуватися на території колишньої військової частини, але ФФУ так і не отримала право на володіння цією землею. Однак, незважаючи на це, на ділянці все ж проводилися якісь підготовчі роботи і на це витрачалися гроші.
Згодом про масштабний проект будівництва спортивної бази під Києвом забули. Сьогодні на її місці - пустир, обнесений ржавим парканом.
За фактом будівництва бази, якої немає, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Його попередня кваліфікація - ч. 5 ст.191 Кримінального Кодексу України - розтрата і привласнення майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Ситуація ускладнюється тим, що на "фантомну" базу в Гореничах були витрачені гроші з бюджету УЄФА. Це ті кошти, які європейська футбольна організація виділяла українським клубам протягом чотирьох років: з сезону-2000/2001 до сезону-2003/2004, відзначає ЗМІ. Клуби ж передали ці гроші ФФУ, і мова про суму приблизно в 2 мільйони євро.
ФФУ ініціювала внутрішнє розслідування з цього питання. І вже відомі його перші результати.
На прохання Федерації, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз провів експертне економічне дослідження і підтвердив збитки ФФУ на суму майже 6,5 мільйона гривень.
Також відомо, що в рамках кримінальної справи на допит був викликаний Олександр Бандурко, який займав в 2003 році посаду першого віце-президента ФФУ.
Напередодні, свої свідчення слідчим вже дав і екс-міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін.