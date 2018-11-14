На схемі будівництва спорткомплексу в Гореничах розкрадені гроші УЄФА - ЗМІ

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Фінансові кошти, які колишній президент ФФУ Григорій Суркіс і віце-президент організації Олександр Бандурко збирали з вітчизняних клубів на будівництво бази для національної збірної в Гореничах, були отримані з УЄФА. Про це раніше повідомив 24 канал, передає УНН.