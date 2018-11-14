На схеме строительства спорткомплекса в Гореничах разворованы деньги УЕФА - СМИ

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105307 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111166 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148200 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143209 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135847 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127915 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118064 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141632 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145404 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

8 марта, 22:18 • 19532 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 61543 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 22555 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 19972 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

01:52 • 103326 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 134667 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 170215 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 179829 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190730 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 148200 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103467 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107827 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110288 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109713 просмотра
Актуальное
На схеме строительства спорткомплекса в Гореничах разворованы деньги УЕФА - СМИ

На схеме строительства спорткомплекса в Гореничах разворованы деньги УЕФА - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11814 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Финансовые средства, которые бывший президент ФФУ Григорий Суркис и вице-президент организации Александр Бандурко собирали с отечественных клубов на строительство базы для национальной сборной в Гореничах, были получены из УЕФА. Об этом ранее сообщил 24 канал, передает УНН.

Сегодня спортбазы — нет. А за нецелевое использование средств фигурантам истории может грозить ответственность в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

По имеющейся в СМИ информации, Суркис и Бандурко планировали построить учебно-тренировочную базу в селе Гореничи под Киевом, о чем было заявлено еще в 2003 году. Комплекс должен был расположиться на территории бывшей военной части, но ФФУ так и не получила право на владение этой землей. Однако, несмотря на это, на участке все же проводились какие-то подготовительные работы и на это тратились деньги.

Впоследствии о масштабном проекте строительства спортивной базы под Киевом забыли. Сегодня на ее месте — пустырь, обнесенный ржавым забором.

По факту строительства базы, которой нет, правоохранители открыли уголовное дело. Его предварительная квалификация — ч. 5 ст.191 Уголовного Кодекса Украины — растрата и присвоение имущества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ситуация усугубляется тем, что на “фантомную” базу в Гореничах были потрачены деньги из бюджета УЕФА. Это те средства, которые европейская футбольная организация выделяла украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 до сезона-2003/2004, отмечает СМИ. Клубы же передали эти деньги ФФУ, и речь о сумме примерно в 2 миллиона евро.

ФФУ инициировала внутреннее расследование по этому вопросу. И уже известны его первые результаты.

По просьбе Федерации, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертное экономическое исследование и подтвердил убытки ФФУ на сумму почти 6,5 миллионов гривен. 

Также известно, что в рамках уголовного дело на допрос был вызван Александр Бандурко, занимавший в 2003 году пост первого вице-президента ФФУ.

Накануне, свои показания следователям уже дал и экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы