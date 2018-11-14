На схеме строительства спорткомплекса в Гореничах разворованы деньги УЕФА - СМИ

Сегодня спортбазы — нет. А за нецелевое использование средств фигурантам истории может грозить ответственность в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

По имеющейся в СМИ информации, Суркис и Бандурко планировали построить учебно-тренировочную базу в селе Гореничи под Киевом, о чем было заявлено еще в 2003 году. Комплекс должен был расположиться на территории бывшей военной части, но ФФУ так и не получила право на владение этой землей. Однако, несмотря на это, на участке все же проводились какие-то подготовительные работы и на это тратились деньги.

Впоследствии о масштабном проекте строительства спортивной базы под Киевом забыли. Сегодня на ее месте — пустырь, обнесенный ржавым забором.

По факту строительства базы, которой нет, правоохранители открыли уголовное дело. Его предварительная квалификация — ч. 5 ст.191 Уголовного Кодекса Украины — растрата и присвоение имущества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ситуация усугубляется тем, что на “фантомную” базу в Гореничах были потрачены деньги из бюджета УЕФА. Это те средства, которые европейская футбольная организация выделяла украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 до сезона-2003/2004, отмечает СМИ. Клубы же передали эти деньги ФФУ, и речь о сумме примерно в 2 миллиона евро.

ФФУ инициировала внутреннее расследование по этому вопросу. И уже известны его первые результаты.

По просьбе Федерации, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертное экономическое исследование и подтвердил убытки ФФУ на сумму почти 6,5 миллионов гривен.

Также известно, что в рамках уголовного дело на допрос был вызван Александр Бандурко, занимавший в 2003 году пост первого вице-президента ФФУ.

Накануне, свои показания следователям уже дал и экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.