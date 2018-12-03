Институт судебных экспертиз: на фантомной спортбазе в Гореничах "распилили" миллионы гривен

Независимый аудиторский отчет, документально подтвердил КНИИСЭ, готовило ЧАО "КПМГ Аудит".

В КНИИСЭ подтвердили, что потеря активов на общую сумму 6487 586,44 грн произошла вследствие "необоснованного перечисления денежных средств на выполнение договоров, связанных с предоставлением услуг или выполнением работ по созданию УТЦ в с. Гореничи".

"Документально подтверждается нанесение ущерба ФФУ, которые установлены в отчете независимых аудиторов (аудиторское заключение) ЧАО "КПМГ Аудит" от 10.03.2016р. без номера на общую сумму 6487 586,44 грн", - говорится в заключении КНИИСЭ.

По имеющейся в СМИ информации, в то время глава ФФУ Григорий Суркис и его заместитель Александр Бандурко планировали построить учебно-тренировочную базу в селе Гореничи под Киевом. Заявлено об этом было еще в 2003 году.

Комплекс должен был расположиться на территории бывшей военной части, но ФФУ так и не получила право на владение этой землей. Однако, несмотря на это, на участке все же проводились какие-то подготовительные работы и на это тратились деньги.

Впоследствии о масштабном проекте строительства спортивной базы под Киевом забыли. Сегодня на ее месте - пустырь, обнесенный ржавым забором.

По факту строительства базы, которой нет, правоохранители возбудили уголовное дело. Его предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины - растрата и присвоение имущества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ситуация осложняется тем, что на "фантомную" базу в Гореничах были потрачены деньги из бюджета УЕФА. Это те средства, которые европейская футбольная организация выделяла украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 к сезону-2003/2004, отмечает СМИ. Клубы же передали эти деньги ФФУ, и речь о сумме примерно в 2 миллиона евро.

В Федерации футбола по данному факту провели внутреннее расследование. Одним из его результатов стало заключение аудита ЧАО "КПМГ Аудит".