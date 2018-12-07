Деньги на спортбазу Суркиса клубы перечисляли "задним числом" - Сафиуллин

Он уточнил, что о строительстве спортбазы руководством ФФУ в лице Григория Суркиса было заявлено в 2003 году. Как раз в тот момент, когда в УЕФА потребовали от Профессиональной футбольной лиги финансовый отчет за использование целевых средств, выделенных УЕФА на развитие футбола в Украине.

Но проблема в том, что о наличии такого финансирования со стороны УЕФА длительное время и клубы, и ПФЛ даже не догадывались, рассказал Сафиуллин. Целевые средства европейской футбольной организации тайком на протяжении более 3-х лет аккумулировались в Федерации футбола.

"И под предлогом строительства (базы в Гореничах - ред) ФФУ сказало, что давайте, мол, эти средства (целевые деньги УЕФА) как будто вы перенаправите. Только каким образом они могли туда пойти? Если бы клубы приняли решение о передаче средств. Но такого решения не было. Поэтому всяческими путями стали вести беседы с клубами - и клубы принимают решение, как бы задним числом, якобы передать деньги ФФУ. Далее принимается решение совета Профессиональной футбольной лиги о том, что эти средства как бы на вот эту базу (в Гореничах - ред.) для строительства полей переданы. Сами средства мы так и не получали. И они, как бы, были направлены на строительство в Гореничи", - рассказал Сафиуллин.

Напомним, что спортбаза в Гореничах так и не была построена. Сегодня на месте запланированного тренировочного комплекса стоит пустырь.

По этому факту правоохранители открыли уголовное дело, в рамках которого уже допросили, на то время "правую руку" Григория Суркиса Александра Бандурко.

В ФФУ, в свою очередь, после прихода Андрея Павелко на должность президента, провели аудит использования целевых средств УЕФА "на спортбазу" и констатировали убытки в размере 6,5 млн грн.