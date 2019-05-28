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В полиции рассказали, как при Суркисе по карманам "осели" 12 млн грн УЕФА

В полиции рассказали, как при Суркисе по карманам "осели" 12 млн грн УЕФА

Киев  •  УНН

 • 10185 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Главное управление Национальной полиции Киевской области расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты средств УЕФА во время строительства фантомной спортивной базы под Киевом в селе Гореничи. Об этом УНН рассказал представитель ГУНП в области Николай Жукович.

По его словам, сумма средств, которые были присвоены, составляет более 12 млн грн.

"У нас есть такое уголовное производство, открыто оно 19 марта 2018 года (№ 12018110200001859 - ред.) по ч. 5 статьи 191 - это присвоение, растрата имущества или злоупотребление им путем служебного положения, ч. 5 - это действия, предусмотренные ч. 1, 2 - что имеется в виду "завладели", но еще и в особо крупных размерах. Наказывается такое преступление лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. А речь идет о более чем 12 млн грн. Эти деньги должны были быть направлены на строительство учебно-спортивного центра в селе Гореничи", - отметил Жукович.

Вместе с тем, средства были потрачены неизвестно куда, а спортивная база в Гореничах так и не появилась. Таким образом, деньги УЕФА, а это была целевая помощь организации по программе "Солидарность", "исчезли" в неизвестном направлении, пояснил представитель.

"Земельный участок, где должно было вестись строительство, принадлежит Минобороны. И эта земля не была выделена Федерации футбола, но на нее и потратили эти 12 млн грн в результате заключения 28 различных соглашений. Так, Федерация заключила договоры на проектирование, строительство, охрану, отчуждение - очень много сделок, по различным направлениям в период времени: 2003, 2004, 2006 гг. Соответствующим образом, в эти годы поступали средства по программе "Солидарность" - с футбольных клубов Европейского Союза, и эти средства пытались там использовать, хотя строительство никоим образом не велось", - пояснил Жукович.

По его словам, в указанном уголовном производстве сейчас идет расследование. "Следователи выполняют ряд процессуальных действий - опрашивают возможных лиц, которые подписывали соглашения, заключали эти соглашения, перечисляли средства по этим сделкам. Продолжается досудебное расследование. Фамилии лиц, которых допросили в качестве свидетелей, не станем называть. В общем допросили более 10 человек", - резюмировал он.

Напомним, о строительстве спортбазы в Гореничах в 2003 году было заявлено тогдашним руководителем ФФУ Григорием Суркисом.

Перечислять ФФУ деньги на эти цели заставляли клубы задним числом. Об этом рассказал экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.

В целом, по его словам, футбольные клубы некоторое время даже не знали, что имеют право на помощь от УЕФА.

О наличии такого финансирования со стороны УЕФА длительное время и клубы, и ПФЛ даже не догадывались, рассказал Сафиуллин. Целевые средства европейской футбольной организации тайком в течение более 3-х лет аккумулировались в Федерации футбола.

"И под предлогом строительства (базы в Гореничах - ред.) ФФУ сказала, что давайте, мол, эти средства (целевые деньги УЕФА) будто вы перенаправили. Только каким образом они могли туда пойти? Если бы клубы приняли решение о передаче средств. Но такого решения не было. Поэтому всевозможными путями стали вести беседы с клубами - и клубы принимают решение, что задним числом, якобы передать деньги ФФУ. Далее принимается решение совета Профессиональной футбольной лиги о том, что эти средства будто на вот эту базу (в Гореничах - ред.) для строительства полей переданы. Сами средства мы так и не получали. И они, якобы, были направлены на строительство в Гореничи", - рассказал Сафиуллин.

Как писал УНН, после прихода Андрея Павелко на пост президента Украинской ассоциации футбола (ранее ФФУ - ред.) провели аудит использования целевых средств УЕФА "на спортбазу" в Гореничах. Результаты аудита показали нанесение убытков, о которых намеревались проинформировать УЕФА.

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