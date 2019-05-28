В полиции рассказали, как при Суркисе по карманам "осели" 12 млн грн УЕФА

По его словам, сумма средств, которые были присвоены, составляет более 12 млн грн.

"У нас есть такое уголовное производство, открыто оно 19 марта 2018 года (№ 12018110200001859 - ред.) по ч. 5 статьи 191 - это присвоение, растрата имущества или злоупотребление им путем служебного положения, ч. 5 - это действия, предусмотренные ч. 1, 2 - что имеется в виду "завладели", но еще и в особо крупных размерах. Наказывается такое преступление лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. А речь идет о более чем 12 млн грн. Эти деньги должны были быть направлены на строительство учебно-спортивного центра в селе Гореничи", - отметил Жукович.

Вместе с тем, средства были потрачены неизвестно куда, а спортивная база в Гореничах так и не появилась. Таким образом, деньги УЕФА, а это была целевая помощь организации по программе "Солидарность", "исчезли" в неизвестном направлении, пояснил представитель.

"Земельный участок, где должно было вестись строительство, принадлежит Минобороны. И эта земля не была выделена Федерации футбола, но на нее и потратили эти 12 млн грн в результате заключения 28 различных соглашений. Так, Федерация заключила договоры на проектирование, строительство, охрану, отчуждение - очень много сделок, по различным направлениям в период времени: 2003, 2004, 2006 гг. Соответствующим образом, в эти годы поступали средства по программе "Солидарность" - с футбольных клубов Европейского Союза, и эти средства пытались там использовать, хотя строительство никоим образом не велось", - пояснил Жукович.

По его словам, в указанном уголовном производстве сейчас идет расследование. "Следователи выполняют ряд процессуальных действий - опрашивают возможных лиц, которые подписывали соглашения, заключали эти соглашения, перечисляли средства по этим сделкам. Продолжается досудебное расследование. Фамилии лиц, которых допросили в качестве свидетелей, не станем называть. В общем допросили более 10 человек", - резюмировал он.

Напомним, о строительстве спортбазы в Гореничах в 2003 году было заявлено тогдашним руководителем ФФУ Григорием Суркисом.

Перечислять ФФУ деньги на эти цели заставляли клубы задним числом. Об этом рассказал экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.

В целом, по его словам, футбольные клубы некоторое время даже не знали, что имеют право на помощь от УЕФА.

О наличии такого финансирования со стороны УЕФА длительное время и клубы, и ПФЛ даже не догадывались, рассказал Сафиуллин. Целевые средства европейской футбольной организации тайком в течение более 3-х лет аккумулировались в Федерации футбола.

"И под предлогом строительства (базы в Гореничах - ред.) ФФУ сказала, что давайте, мол, эти средства (целевые деньги УЕФА) будто вы перенаправили. Только каким образом они могли туда пойти? Если бы клубы приняли решение о передаче средств. Но такого решения не было. Поэтому всевозможными путями стали вести беседы с клубами - и клубы принимают решение, что задним числом, якобы передать деньги ФФУ. Далее принимается решение совета Профессиональной футбольной лиги о том, что эти средства будто на вот эту базу (в Гореничах - ред.) для строительства полей переданы. Сами средства мы так и не получали. И они, якобы, были направлены на строительство в Гореничи", - рассказал Сафиуллин.

Как писал УНН, после прихода Андрея Павелко на пост президента Украинской ассоциации футбола (ранее ФФУ - ред.) провели аудит использования целевых средств УЕФА "на спортбазу" в Гореничах. Результаты аудита показали нанесение убытков, о которых намеревались проинформировать УЕФА.