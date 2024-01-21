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В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 13:15  •  20839 просмотра

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В результате стрельбы в центре Запорожья 21 января погибла женщина. Стрелок покончил с собой сразу после прибытия правоохранителей.

В воскресенье, 21 января, в центре Запорожья двумя выстрелами была убита  женщина. На место происшествия прибыли правоохранители, после чего убийца застрелился. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН

Жестокое убийство в центре Запорожья. Утро выходного дня. Сквер. Убита женщина - двумя выстрелами. Убийца просто сидел на лавочке, увидев правоохранителей - пустил в себя последнюю в жизни пулю. Больше его палец не нажмет на крючок

- написал Малашко в Telegram.

По его словам, женщину спасти не удалось. 

Также Малашко сообщил, что с первых минут на месте стрельбы работали все оперативные службы. Глава ОВА заверил во всестороннем расследовании дела.

россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения21 январь 2024, 07:10 • 30136 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
У центрі Запоріжжя сталась стрілянина: загинула жінка
A shooting occurs in the center of Zaporizhzhia: a woman is killed
Новости по теме

В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

В результате стрельбы в центре Запорожья 21 января погибла женщина. Стрелок покончил с собой сразу после прибытия правоохранителей.

Криминал и ЧП •   •  20839 просмотра
В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф

Министерство обороны россии сообщило, что три ракеты, нацеленные на их объекты в Крыму, были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Черным морем. Предполагаемая атака была приписана киевскому режиму.

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Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф

На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС

На горе Говерла в Украине спасатели спасли пострадавшего туриста, который получил травму ноги. Тем временем на той же горе продолжаются поиски пропавшего французского туриста.

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На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС

Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит насущной необходимости в мобилизации полумиллиона человек. Он подчеркнул, что мобилизация является вопросом справедливости и включает такие соображения, как финансовая поддержка, которая поступает исключительно из украинского бюджета.

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Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек

В Кропивницком взрывы - СМИ

В Кропивницком, областном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Жителям посоветовали искать укрытие.

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БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

Оперативное командование "Север" обнародовало видео, снятое беспилотником в Авдеевке Донецкой области, на котором зафиксирован один из крупнейших штурмов в октябре. Видео демонстрирует беспрецедентное применение Россией военной техники в 21-м веке и иллюстрирует интенсивную ежедневную борьбу, с которой сталкиваются украинские воины.

Война •   •  28105 просмотра
БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что необходимо найти решение для проведения выборов во время военного положения, поскольку действующее законодательство не позволяет всем институтам проводить выборы в военное время. Зеленский также признал, что Украине не хватает онлайн-формата выборов.

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"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов

В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО

Во временно оккупированном Севастополе прогремели три взрыва, а местные жители сообщили о задымлении над центром города. "Губернатор" оккупированного Крыма заявил, что взрывы были результатом того, что российские ПВО нацелились на летающий объект над Черным морем.

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В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО

Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет "очень хорошие" отношения с британской разведкой, поддерживая открытую коммуникацию независимо от изменений в руководстве Великобритании. Он предположил, что прочные связи сохранятся, даже если Британия выберет новое правительство.

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Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке

В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА

В Харьковской области во время артиллерийского обстрела россиянами села Песчаное погиб местный житель. Кроме того, обстрелу подверглись Тищеновка и Волчанск, в результате чего были повреждены частные дома.

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В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА