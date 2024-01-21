В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

В воскресенье, 21 января, в центре Запорожья двумя выстрелами была убита женщина. На место происшествия прибыли правоохранители, после чего убийца застрелился. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Жестокое убийство в центре Запорожья. Утро выходного дня. Сквер. Убита женщина - двумя выстрелами. Убийца просто сидел на лавочке, увидев правоохранителей - пустил в себя последнюю в жизни пулю. Больше его палец не нажмет на крючок - написал Малашко в Telegram.

По его словам, женщину спасти не удалось.

Также Малашко сообщил, что с первых минут на месте стрельбы работали все оперативные службы. Глава ОВА заверил во всестороннем расследовании дела.

россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения