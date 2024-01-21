У центрі Запоріжжя сталась стрілянина: загинула жінка
Київ • УНН
Внаслідок стрілянини в центрі Запоріжжя 21 січня загинула жінка. Стрілець наклав на себе руки одразу після прибуття правоохоронців.
У неділю, 21 січня, у центрі Запоріжжя двома пострілами було вбито жінку. На місце події прибули правоохоронці, після чого вбивця застрелився. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Жорстоке вбивство в центрі Запоріжжя. Ранок вихідного дня. Сквер. Вбито жінку - двома пострілами. Вбивця просто сидів на лавочці, побачивши правоохоронців - пустив у себе останню в житті кулю. Більше його палець не натисне на гачок
За його словами, жінку врятувати не вдалося.
Також Малашко повідомив, що з перших хвилин на місці стрілянини працювали всі оперативні служби. Голова ОВА запевнив у всебічному розслідуванні справи.
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