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У центрі Запоріжжя сталась стрілянина: загинула жінка

У центрі Запоріжжя сталась стрілянина: загинула жінка

Київ • УНН

 • 36398 перегляди

Внаслідок стрілянини в центрі Запоріжжя 21 січня загинула жінка. Стрілець наклав на себе руки одразу після прибуття правоохоронців.

У неділю, 21 січня, у центрі Запоріжжя двома пострілами було вбито  жінку. На місце події прибули правоохоронці, після чого вбивця застрелився. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН

Жорстоке вбивство в центрі Запоріжжя. Ранок вихідного дня. Сквер. Вбито жінку - двома пострілами. Вбивця просто сидів на лавочці, побачивши правоохоронців - пустив у себе останню в житті кулю. Більше його палець не натисне на гачок

- написав Малашко у Telegram.

За його словами, жінку врятувати не вдалося. 

Також Малашко повідомив, що з перших хвилин на місці стрілянини працювали всі оперативні служби. Голова ОВА запевнив у всебічному розслідуванні справи.

росіяни завдали 95 ударів по Запоріжжю, чоловік дістав поранення21.01.24, 09:10 • 33774 перегляди

Тетяна Краєвська

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