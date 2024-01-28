В центре москвы горел Театр сатиры

В центре столицы рф, в Театре сатиры на Триумфальной площади произошло масштабное возгорание, - по словам одной из очевидцев, дым набирал обороты "просто на глазах". К ликвидации происшествия было привлечено более 60 человек и 14 единиц техники. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В академическом театре Сатиры на Триумфальной площади москвы произошел пожар. Указывается, что пожар начался с крыши, где проводились реставрационные работы. По сведениям очевидцев происшествия, возгорание образовалось в 11 утра и дым набирал обороты "просто на глазах".

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Известно, что площадь возгорания составила 250 квадратных метров. К ликвидации происшествия привлечено более 60 человек и 14 единиц техники. Из здания эвакуировали 50 человек: о пострадавших информации не было.

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