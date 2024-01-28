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У центрі москви палав Театр сатири

У центрі москви палав Театр сатири

Київ • УНН

 • 32774 перегляди

У Театрі сатири в центрі Москви сталася велика пожежа. Понад 60 пожежників і 14 пожежних машин працювали над гасінням пожежі площею 250 квадратних метрів, що виникла на даху, де проходили реставраційні роботи.

У центрі столиці рф, у Театрі сатири на Тріумфальній площі сталося масштабне загоряння, - за словами однієї з очевидців, дим набирав обертів "просто на очах". До ліквідації події було залучено понад 60 осіб і 14 одиниць техніки. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

В академічному театрі Сатири на тріумфальній площі москви сталася пожежа. Вказується, що пожежа почалася з даху, де проводилися реставраційні роботи. За відомостями очевидців події, загоряння утворилося об 11 ранку і дим набирав обертів "просто на очах".

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Наразі відомо, що площа загоряння становила 250 квадратних метрів. До ліквідації події залучено понад 60 осіб та 14 одиниць техніки. З будівлі евакуювали 50 осіб: про постраждалих інформації не було.

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