В центре Белгорода установили укрытие из бетона

В центре российского города Белгород власти установили железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов. Фото укрытия опубликовали российские медиа, передает УНН.

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Также, по данным РИА Новости, ранее в Белгороде начали укреплять остановки мешками с песком и бетонными блоками.

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