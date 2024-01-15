В центре Белгорода установили укрытие из бетона
В центре российского Белгорода власти установили железобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов.
Bild: Германия готовится к вооруженному конфликту против России
В НАТО готовятся к возможному нападению страны-агрессора России на восточный фланг. Это следует из секретного документа немецкого бундесвера, который оказался в распоряжении Bild.
По меньшей мере 11 человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей
Причиной гибели людей стали оползни и удары током от оборвавшихся проводов городской электросети.
Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак
Андрей Ермак отметил важность присутствия Китая в мирных переговорах по урегулированию украинско-российской войны. Результаты встречи в Давосе свидетельствуют о необходимости расширения сотрудничества.
ХАМАС показал ролик с тремя израильскими заложниками
ХАМАС обнародовал видео с тремя израильскими заложниками, которые призывают к прекращению боевых действий, на фоне заявлений о том, что об их судьбе будет объявлено в ближайшее время.
Что известно о сбитом российском самолете А-50: в Силах обороны дали характеристики
Украинские военные сбили российский самолет-радиолокатор А-50, который может отслеживать и направлять удары по 60 целям. Россия имеет девять А-50 стоимостью 330 миллионов долларов каждый.
Министры обороны Эстонии и Польши обсудили военную помощь Украине
Министры обороны Эстонии и Польши встретились, чтобы обсудить текущую военную помощь Украине, сосредоточившись на поставках боеприпасов и совместных оборонных стратегиях.
Северная Корея заявила, что испытала твердотопливную гиперзвуковую ракету
Северная Корея провела испытания твердотопливной гиперзвуковой ракеты, утверждая, что она не угрожает соседям; целью испытания была проверка надежности нового двигателя.
В России заявили о сбитии трех украинских ракет в Курской области
Противовоздушная оборона России утверждает, что перехватила три украинские ракеты в Курской области. Эту информацию подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.
ВВС: Джон Керри покинет пост спецпосланника и присоединится к предвыборной кампании Байдена
Джон Керри уйдет в отставку с должности посланника по вопросам климата, чтобы поддержать усилия Байдена по переизбранию. Ранее он занимал должность госсекретаря во времена Обамы.