У центрі Бєлгорода встановили укриття з бетону
Київ • УНН
У центрі російського Бєлгорода влада встановила залізобетонну модульну споруду для захисту від обстрілів.
У центрі російського міста Бєлгород влада встановила залізобетонну модульну споруду для захисту населення від обстрілів. Фото укриття опублікували російські медіа, передає УНН.
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Також, за даними РИА Новости, раніше у Бєлгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском і бетонними блоками.
рф не має достатньо сил в бєлгородській області для наступальних дій в бік Харкова - Синєгубов12.01.24, 15:22 • 26356 переглядiв