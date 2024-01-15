У центрі Бєлгорода встановили укриття з бетону

У центрі російського міста Бєлгород влада встановила залізобетонну модульну споруду для захисту населення від обстрілів. Фото укриття опублікували російські медіа, передає УНН.

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Також, за даними РИА Новости, раніше у Бєлгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском і бетонними блоками.

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