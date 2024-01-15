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29 березня, 17:57 • 141964 перегляди

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28 березня, 18:00 • 150350 перегляди

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28 березня, 17:13 • 156547 перегляди

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У центрі Бєлгорода встановили укриття з бетону

У центрі Бєлгорода встановили укриття з бетону

Київ • УНН

 • 31334 перегляди

У центрі російського Бєлгорода влада встановила залізобетонну модульну споруду для захисту від обстрілів.

У центрі російського міста Бєлгород влада встановила залізобетонну модульну споруду для захисту населення від обстрілів. Фото укриття опублікували російські медіа, передає УНН.

Деталі

Також, за даними РИА Новости, раніше у Бєлгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском і бетонними блоками.

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Лілія Подоляк

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