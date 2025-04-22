В Тернопольской области 3-летняя девочка прошла почти 10 км по лесу, пока ее искали

В Кременецком районе Тернопольской области 3-летняя девочка вышла за пределы двора и исчезла. Ребенок прошел пешком почти 10 километров. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

"Так, 21 апреля к сотрудникам Кременецкого райотдела полиции обратился 71-летний житель Почаевской громады. Его 3-летняя внучка вышла за пределы двора и направилась в сторону леса. Попытки самостоятельно найти ребенка оказались бесполезными", - сообщают правоохранители.

По информации, к поискам немедленно подключились полицейские, спасатели, другие специальные службы, а также десятки неравнодушных жителей. За несколько часов им удалось установить местонахождение девочки – ее нашли между селами Ровенской области.

"Она самостоятельно прошла почти 10 километров по лесным дорогам. Как выяснилось, ребенок хорошо знал эту тропу, потому что часто ходил по ней с родителями к родственникам", - говорится в сообщении.

К счастью, ребенок не пострадал, его передали матери.

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