На Тернопільщині 3-річна дівчинка пройшла майже 10 км лісом, поки її шукали
Київ • УНН
У Кременецькому районі 3-річна дівчинка зникла, вийшовши з двору. Її знайшли за декілька годин за 10 км між селами Рівненщини, куди вона дійшла лісовими дорогами.
У Кременецькому районі Тернопільської області 3-річна дівчинка вийшла за межі подвір’я та зникла. Дитина пройшла пішки майже 10 кілометрів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, пише УНН.
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"Так, 21 квітня до співробітників Кременецького райвідділу поліції звернувся 71-річний житель Почаївської громади. Його 3-річна онука вийшла за межі подвір’я й попрямувала в бік лісу. Спроби самостійно знайти дитину виявилися марними", - повідомляють правоохоронці.
За інформацією, до пошуків негайно долучилися поліцейські, рятувальники, інші спеціальні служби, а також десятки небайдужих мешканців. За кілька годин їм вдалося встановити місцеперебування дівчинки – її знайшли між селами Рівненщини.
"Вона самостійно пройшла майже 10 кілометрів лісовими дорогами. Як з’ясувалося, дитина добра знала цю стежку, бо часто ходила нею з батьками до родичів", - ідеться в повідомленні.
На щастя, дитина не постраждала, її передали матері.
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