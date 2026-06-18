В Тернополе задержали мужчину, который запер женщину и угрожал расправой - полиция

В Тернополе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении домашнего насилия. По информации полиции, он запер сожительницу в квартире и угрожал ей физической расправой. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, передает УНН.

Детали

"Сегодня, 18 июня, около 05:00 в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение о совершении домашнего насилия. Заявительница звонила из Харьковской области и сообщила, что ее сестра, проживающая в Тернополе, нуждается в помощи: сожитель запер женщину в квартире и угрожает физической расправой. Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", – говорится в сообщении полиции.

На вызов немедленно прибыла группа сектора противодействия домашнему насилию, однако мужчина отказался открывать входную дверь и вел себя агрессивно.

В связи с этим на место происшествия дополнительно направили подразделение полиции особого назначения, "и после проведения переговоров фигурант открыл дверь". Им оказался 30-летний житель Донецкой области, который сейчас проживает в Тернополе, указали в полиции.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал, а фигуранта задержали в порядке статьи 261 КУоАП. После проведения проверки будет дана правовая оценка его действиям.

Напомним

Количество уголовных производств относительно домашнего насилия в Украине уменьшилось на 28% с начала полномасштабного вторжения. В то же время, количество обращений на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия выросло на 9%, достигнув 35 тысяч за три квартала.