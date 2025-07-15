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В Тернополе осудили военного, из-за которого в результате ДТП тяжелые травмы получил ребенок

Киев • УНН

 • 676 просмотра

В Тернополе военнослужащего приговорили к пяти годам лишения свободы за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, включая черепно-мозговую травму и обезображивание лица.

В Тернополе осудили военного, из-за которого в результате ДТП тяжелые травмы получил ребенок

В Тернополе к пяти годам лишения свободы приговорен военнослужащий, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия. В результате этого был покалечен ребенок, пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

По материалам Государственного бюро расследований Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы военнослужащему из Тернопольской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжелыми последствиями для малолетнего ребенка. Обвинительный акт по делу был направлен в суд еще в ноябре 2024 года

- говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел в мае 2024 года вблизи села Смыковцы. Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял служебным пикапом.

Во время поездки военный направил пикап на встречную полосу, в результате чего автомобиль столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП водитель легковушки получила легкие телесные повреждения, а ее пятилетняя дочь — тяжелые — черепно-мозговую травму, многочисленные раны лица, гематомы и ушибы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на лице девочки образовался глубокий рубец, который требовал хирургического вмешательства и был классифицирован как обезображивание. Кроме того, установлено, что виновник аварии уже ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, однако продолжал игнорировать запрет

 - говорится в сообщении ГБР.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие последствия) и назначил ему пять лет пребывания за решеткой.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Дополнение

В Виннице задержан 32-летний водитель, который 12 июля сбил 22-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. У мужчины выявили признаки наркотического опьянения, пострадавшая госпитализирована.

В Петропавловской Борщаговке 10 июля автомобиль Renault Master, оставленный включенным, самопроизльно тронулся и смертельно травмировал 9-летнего мальчика. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Тернополь
Винница
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