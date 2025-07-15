В Тернополе осудили военного, из-за которого в результате ДТП тяжелые травмы получил ребенок
Киев • УНН
В Тернополе военнослужащего приговорили к пяти годам лишения свободы за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, включая черепно-мозговую травму и обезображивание лица.
В Тернополе к пяти годам лишения свободы приговорен военнослужащий, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия. В результате этого был покалечен ребенок, пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали
По материалам Государственного бюро расследований Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы военнослужащему из Тернопольской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжелыми последствиями для малолетнего ребенка. Обвинительный акт по делу был направлен в суд еще в ноябре 2024 года
Сообщается, что инцидент произошел в мае 2024 года вблизи села Смыковцы. Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял служебным пикапом.
Во время поездки военный направил пикап на встречную полосу, в результате чего автомобиль столкнулся с легковым автомобилем.
В результате ДТП водитель легковушки получила легкие телесные повреждения, а ее пятилетняя дочь — тяжелые — черепно-мозговую травму, многочисленные раны лица, гематомы и ушибы.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на лице девочки образовался глубокий рубец, который требовал хирургического вмешательства и был классифицирован как обезображивание. Кроме того, установлено, что виновник аварии уже ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, однако продолжал игнорировать запрет
Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие последствия) и назначил ему пять лет пребывания за решеткой.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.
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