В Тернополе осудили военного, из-за которого в результате ДТП тяжелые травмы получил ребенок

В Тернополе к пяти годам лишения свободы приговорен военнослужащий, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия. В результате этого был покалечен ребенок, пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По материалам Государственного бюро расследований Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы военнослужащему из Тернопольской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжелыми последствиями для малолетнего ребенка. Обвинительный акт по делу был направлен в суд еще в ноябре 2024 года

Сообщается, что инцидент произошел в мае 2024 года вблизи села Смыковцы. Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял служебным пикапом.

Во время поездки военный направил пикап на встречную полосу, в результате чего автомобиль столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП водитель легковушки получила легкие телесные повреждения, а ее пятилетняя дочь — тяжелые — черепно-мозговую травму, многочисленные раны лица, гематомы и ушибы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на лице девочки образовался глубокий рубец, который требовал хирургического вмешательства и был классифицирован как обезображивание. Кроме того, установлено, что виновник аварии уже ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, однако продолжал игнорировать запрет