У Тернополі засудили військового, через якого внаслідок ДТП важкі травми отримала дитина

У Тернополі було засуджено до п'яти років позбавлення волі військовослужбовця, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок цього була покалічена дитина, пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За матеріалами Державного бюро розслідувань Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі військовослужбовцю з Тернопільщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП із тяжкими наслідками для малолітньої дитини. Обвинувальний акт у справі був скерований до суду ще у листопаді 2024 року

Повідомляється, що інцидент стався у травні 2024 року поблизу села Смиківці. Військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп'янвння, керував службовим пікапом.

Під час поїздки військовий спрямував пікап на зустрічну смугу, внаслідок чого авто зіткнулося з легковим автомобілем.

Унаслідок ДТП водійка легковика отримала легкі тілесні ушкодження, а її п’ятирічна донька — тяжкі - черепно-мозкову травму, численні рани обличчя, гематоми та забої.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, на обличчі дівчинки утворився глибокий рубець, який вимагав хірургічного втручання і був класифікований як знівечення. Крім того, встановлено, що винуватець аварії вже раніше був позбавлений права керування транспортними засобами за водіння у стані сп’яніння, однак продовжував ігнорувати заборону