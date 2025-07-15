У Тернополі засудили військового, через якого внаслідок ДТП важкі травми отримала дитина
Київ • УНН
У Тернополі військовослужбовця засудили до п'яти років позбавлення волі за ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії п'ятирічна дівчинка отримала тяжкі травми, включаючи черепно-мозкову травму та знівечення обличчя.
У Тернополі було засуджено до п'яти років позбавлення волі військовослужбовця, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок цього була покалічена дитина, пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі
За матеріалами Державного бюро розслідувань Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі військовослужбовцю з Тернопільщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП із тяжкими наслідками для малолітньої дитини. Обвинувальний акт у справі був скерований до суду ще у листопаді 2024 року
Повідомляється, що інцидент стався у травні 2024 року поблизу села Смиківці. Військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп'янвння, керував службовим пікапом.
Під час поїздки військовий спрямував пікап на зустрічну смугу, внаслідок чого авто зіткнулося з легковим автомобілем.
Унаслідок ДТП водійка легковика отримала легкі тілесні ушкодження, а її п’ятирічна донька — тяжкі - черепно-мозкову травму, численні рани обличчя, гематоми та забої.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, на обличчі дівчинки утворився глибокий рубець, який вимагав хірургічного втручання і був класифікований як знівечення. Крім того, встановлено, що винуватець аварії вже раніше був позбавлений права керування транспортними засобами за водіння у стані сп’яніння, однак продовжував ігнорувати заборону
Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 1 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі наслідки) та призначив йому п'ять років перебування за гратами.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.
Доповнення
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