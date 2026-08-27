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В течение суток ВСУ уничтожили еще 1400 россиян и сотни единиц техники оккупантов

Киев • УНН

 • 2354 просмотра

Потери России с начала вторжения достигли около 1 482 150 военнослужащих. За сутки уничтожены 1400 оккупантов и сотни единиц техники.

В течение суток ВСУ уничтожили еще 1400 россиян и сотни единиц техники оккупантов

Общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2026 года составляют около 1 482 150 человек. За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили ещё 1 400 российских военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 12 304 танка, 25 237 боевых бронированных машин, 48 694 артиллерийские системы, 2 065 реактивных систем залпового огня и 1 590 средств противовоздушной обороны.

Также уничтожены 440 российских самолётов, 354 вертолёта, 2 404 наземных робототехнических комплекса и 483 367 беспилотников оперативно-тактического уровня. Потери России также составляют 5 052 крылатые ракеты, 35 кораблей и катеров, а также две подводные лодки.

Кроме того, российские войска потеряли 140 248 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 602 единицы специальной техники.

За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, три РСЗО, два средства ПВО, 17 наземных робототехнических комплексов, 1 762 БПЛА, 494 единицы автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по Украине27.08.26, 04:35 • 9468 просмотров

Степан Гафтко

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