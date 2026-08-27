Протягом доби ЗСУ знищили ще 1400 росіян та сотні одиниць техніки окупантів

$44.670.0352.090.07
ukenru
04:30 • 4316 перегляди
Італія передасть Україні чотири батареї SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі та радари
04:24 • 4736 перегляди
Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News
01:35 • 5064 перегляди
рф має до 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів ракетами РМ-48У по УкраїніPhoto
00:51 • 15530 перегляди
росіяни атакували Київ та низку міст України, застосували балістику, а у столиці працювала ППО
23:36 • 16245 перегляди
У Керченській протоці відновився витік мазуту із затонулих танкерів
26 серпня, 20:54 • 14299 перегляди
росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
26 серпня, 19:09 • 18854 перегляди
Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС
26 серпня, 18:45 • 18022 перегляди
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7Photo
26 серпня, 16:57 • 20414 перегляди
путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю - ЗМІ
26 серпня, 16:14 • 31657 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.4м/с
66%
752мм
Популярнi новини
Сибіга закликав Мальту посилити захист судноплавства в Чорному морі та санкційний тиск на рф26 серпня, 20:25 • 4304 перегляди
Молдова заявила про нове порушення свого повітряного простору БПЛА зі сторони України26 серпня, 20:40 • 3724 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 7174 перегляди
росія атакувала Запоріжжя, троє людей дістали поранення23:25 • 3458 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto00:07 • 5546 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 31653 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 31008 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 36950 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 51797 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 43046 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Марк Карні
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Канада
Європа
Реклама
УНН Lite
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto00:07 • 5638 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 7254 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 40627 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 39176 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 41305 перегляди
Актуальне
Ракетна система С-400
Іскандер (ОТРК)
Джеймс Вебб (телескоп)
Leopard 1
Gepard (зенітна установка)

Протягом доби ЗСУ знищили ще 1400 росіян та сотні одиниць техніки окупантів

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

Втрати росії від початку вторгнення сягнули близько 1 482 150 військових. За добу знищено 1400 окупантів і сотні одиниць техніки.

Протягом доби ЗСУ знищили ще 1400 росіян та сотні одиниць техніки окупантів

Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2026 року становлять близько 1 482 150 осіб. За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1 400 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення росія втратила 12 304 танки, 25 237 бойових броньованих машин, 48 694 артилерійські системи, 2 065 реактивних систем залпового вогню та 1 590 засобів протиповітряної оборони.

Також знищено 440 російських літаків, 354 гелікоптери, 2 404 наземні робототехнічні комплекси та 483 367 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Втрати росії становлять також 5 052 крилаті ракети, 35 кораблів і катерів та два підводні човни.

Крім того, російські війська втратили 140 248 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 602 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу українські військові знищили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, три РСЗВ, два засоби ППО, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1 762 БпЛА, 494 одиниці автомобільної техніки та 10 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

рф має до 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів ракетами РМ-48У по Україні27.08.26, 04:35 • 5066 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Збройні сили України
Україна