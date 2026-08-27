Протягом доби ЗСУ знищили ще 1400 росіян та сотні одиниць техніки окупантів
Київ • УНН
Втрати росії від початку вторгнення сягнули близько 1 482 150 військових. За добу знищено 1400 окупантів і сотні одиниць техніки.
Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2026 року становлять близько 1 482 150 осіб. За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1 400 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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З початку повномасштабного вторгнення росія втратила 12 304 танки, 25 237 бойових броньованих машин, 48 694 артилерійські системи, 2 065 реактивних систем залпового вогню та 1 590 засобів протиповітряної оборони.
Також знищено 440 російських літаків, 354 гелікоптери, 2 404 наземні робототехнічні комплекси та 483 367 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Втрати росії становлять також 5 052 крилаті ракети, 35 кораблів і катерів та два підводні човни.
Крім того, російські війська втратили 140 248 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 602 одиниці спеціальної техніки.
За минулу добу українські військові знищили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, три РСЗВ, два засоби ППО, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1 762 БпЛА, 494 одиниці автомобільної техніки та 10 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.
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