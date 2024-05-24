В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 113 боевых столкновений Сил обороны с оккупантами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий, передает УНН.

Детали

В течение суток на фронте российско-украинской войны зафиксировано 113 боевых столкновений. За сутки четверга российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 13 ракет, 57 авиаударов, в том числе с применением 97 управляемых авиабомб, более 990 ударов дронами-камикадзе - «шахедами», «ланцетами», FPV-дронами - сказал Лиховой.

Он также отметил, что враг совершил более 4 тыс. обстрелов, в том числе - 147 с применением реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные штурмовые действия. Всего здесь произошло 4 боевых столкновения. Бои шли, в частности в районе населенных пунктов Липцы, Старица и Тихое.

За минувшие сутки оккупанты потеряли на севере Харьковщины более 130 человек, из них 31 человек - убитыми, а также 23 единицы вооружения и военной техники.

Уничтожен один российский танк, две артиллерийские системы, одну РСЗО, один БпЛА, две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники. Повреждено два танка, шесть артсистем, одну боевую бронемашину и два авто противника - отметил Лиховой.

На Купянском направлении количество боевых столкновений составило 27. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сеньковка, Берестовое, Дружелюбовка, Стельмаховка, Грековка, Невское и Новоегоровка.

На Лиманском направлении противник совершил 5 попыток прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Терны.

На Северском направлении Силам обороны было отражено 3 атаки в районе Белогоровки.

На Краматорском оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Белая Гора.

На Покровском отбили 28 атак вблизи Евгеновки, Калиновки, Сокола, Уманского, Соловьево.

На Кураховском было отражено 16 атак, на Времовском оккупанты совершили 2 безуспешные попытки прорвать защиту Сил обороны.

На Приднепровском направлении враг продолжает пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. За прошедшие сутки зафиксировано 11 атак оккупантов.

Напомним,

По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1240 человек личного состава и различной военной техники.