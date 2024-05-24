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Протягом доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень - Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 17539 перегляди

За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень між Збройними силами України та російськими окупантами на різних ділянках фронту, під час яких українські війська успішно відбили численні російські атаки та завдали противнику значних втрат.

Минулої доби на фронті відбулося 113 бойових зіткнень Сил оборони з окупантами. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає УНН.

Деталі

Протягом доби на фронті російсько-української війни зафіксовано 113 бойових зіткнень. За добу четверга російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 57 авіаударів, зокрема із застосуванням 97 керованих авіабомб, понад 990 ударів дронами-камікадзе - "шахедами", "ланцетами", FPV-дронами

- сказав Лиховій. 

Він також зазначив, що ворог вчинив понад 4 тис. обстрілів, в тому числі - 147 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом тут відбулося 4 бойові зіткнення. Бої точились, зокрема в районі населених пунктів Липці, Стариця і Тихе.

За минулу добу окупанти втратили на півночі Харківщини понад 130 осіб, із них 31 особу – вбитими, а також 23 одиниці озброєння та військової техніки.

Знищено один російський танк, дві артилерійські системи, одну РСЗВ, один БпЛА, дві одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки. Пошкоджена два танки, шість артсистем, одну бойову бронемашину та два авто противника

- зазначив Лиховій. 

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень склала 27. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Твердохлібове, Сеньківка, Берестове, Дружелюбівка, Стельмахівка, Греківка, Невське та Новоєгорівка.

На Лиманському напрямку противник здійснив 5 спроб прорвати оборону українських військ в районах населених пунктів Торське, Терни.

На Сіверському напрямку Силам оборони було відбито 3 атаки в районі Білогорівки.

На Краматорському окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Біла Гора.

На Покровському відбили 28 атак поблизу Євгенівки, Калинівки, Сокола, Уманського, Соловйового.

На Курахівському було відбито 16 атак, на Времівському окупанти здійснили 2 безуспішні спроби прорвати захист Сил оборони.

На Придніпровському напрямку ворог продовжує намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Минулої доби зафіксовано 11 атак окупантів.

Нагадаємо

За даними Збройних Сил України, за добу рф втратила 1240 осіб особового складу та різної військової техніки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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