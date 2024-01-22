В течение дня россияне 24 раза обстреляли Сумскую область

Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас

В новой военной доктрине Беларуси говорится о том, что любое нападение на ее союзников будет рассматриваться как агрессия против самой Беларуси, сообщил Артем Буторин из Генерального штаба Вооруженных сил. Доктрина очерчивает реакцию страны на потенциальные военные угрозы, включая возможное применение тактического ядерного оружия.