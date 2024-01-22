Протягом дня росіяни 24 рази обстріляли Сумщину
Київ • УНН
Росіяни 24 рази обстріляли різні населені пункти Сумської області, загалом зафіксовано 96 вибухів. Постраждали Хотинський, Юнаківський, Білопільський, Краснопільський, Великописарівський, Есманьський, Шалигинський та Свеський райони.
Упродовж дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та стрілецького озброєння
- Великописарівська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (3 вибухи), гранатометний обстріл з СПГ-9 (7 вибухів) та мінометний обстріл (8 вибухів).
- Краснопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, відбулося скидання з БпЛА боєприпасів типу ВОГ та РГО (16 вибухів).
- Свеська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
- Білопільська громада: ворог вдарив з артилерії (7 вибухів) та мінометів (17 вибухів). Також був обстріл FPV дрон-камікадзе (2 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (1 вибух), мінометні обстріли (9 вибухів) та обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух).
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
Сумська область: росіяни півсотні разів стріляли по прикордонню 12.01.24, 22:58 • 34111 переглядiв