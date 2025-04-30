В Тбилиси произошел масштабный пожар на главном базаре города: видео
Киев • УНН
Утром 30 апреля в Тбилиси произошел крупный пожар на рынке возле "Вокзальной площади". Загорелись склады с одеждой, фруктами и овощами, площадь возгорания составила около 15 000 м².
В Тбилиси, на рынке возле "Боржомского вокзала" рядом со станцией метро "Вокзальная площадь", утром 30 апреля произошел крупный пожар. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.
Детали
По информации СМИ, загорелись склады с одеждой, фруктами, овощами и другими товарами. Площадь возгорания составила около 15 000 квадратных метров.
Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, очаг пожара удалось локализовать, в настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.
По предварительным данным, пострадавших нет. Однако из расположенной рядом клиники имени Тодуа эвакуируют пациентов — их перевозят в другие медицинские учреждения каретами скорой помощи.
Один из торговцев рассказал журналистам: "Все сгорело, ничего не осталось. Это был кошмар — дым был повсюду. Сгорела и часть одежды секонд-хенд. Все вспыхнуло мгновенно".
Причины пожара пока не установлены — начато расследование.
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