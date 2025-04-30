У Тбілісі сталася масштабна пожежа на головному базарі міста: відео
Київ • УНН
Вранці 30 квітня у Тбілісі сталася велика пожежа на ринку біля "Вокзальної площі". Зайнялися склади з одягом, фруктами та овочами, площа займання склала близько 15 000 м².
У Тбілісі, на ринку біля "Боржомського вокзалу" поряд зі станцією метро "Вокзальна площа", вранці 30 квітня сталася велика пожежа. Про це повідомляє "Ехо Кавказа", пише УНН.
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За інформацією ЗМІ, зайнялися склади з одягом, фруктами, овочами та іншими товарами. Площа займання склала близько 15 000 квадратних метрів.
Як повідомили у Службі з надзвичайних ситуацій, осередок пожежі вдалося локалізувати, наразі тривають роботи з повної ліквідації займання.
За попередніми даними, постраждалих немає. Однак із розташованої поруч клініки імені Тодуа евакуюють пацієнтів — їх перевозять до інших медичних закладів каретами швидкої допомоги.
Один із торговців розповів журналістам: "Усе згоріло, нічого не залишилося. Це був кошмар — дим був скрізь. Згоріла й частина одягу секонд-хенд. Усе спалахнуло миттєво".
Причини пожежі поки що не встановлені — розпочато розслідування.
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