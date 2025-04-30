В Індії внаслідок пожежі в готелі загинуло понад 10 людей, серед них діти - BBC

У вівторок, 29 квітня, у отелі Rituraj у індійському місті Калькутта сталась пожежа, в результаті якого загинуло понад 10 людей. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Серед загиблих були і діти: декілька людей отримали серйозні травми. За даними індійського уряду, пожежу вдалось взяти під контроль, але рятувальні операції ще тривають. Також створена спеціальна слідча група для розслідування інциденту.

Наразі точна інформація щодо кількості загиблих і постраждалих уточнюється.

Місто Калькутта знаходиться на сході Індії і є столицею штату Західна Бенгалія. Це також друге за площею місто в Індії після Мумбаї та четверте за населенням місто в Індії після Мумбаї, Делі та Бангалора.

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