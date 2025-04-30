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В Индии в результате пожара в отеле погибло более 10 человек, среди них дети - BBC

Киев • УНН

 • 2008 просмотра

В Калькутте произошел пожар в отеле Rituraj, погибло более 10 человек. Власти создали следственную группу для расследования инцидента, спасательные операции продолжаются.

В Индии в результате пожара в отеле погибло более 10 человек, среди них дети - BBC

Во вторник, 29 апреля, в отеле Rituraj в индийском городе Калькутта произошел пожар, в результате которого погибло более 10 человек. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Среди погибших были и дети: несколько человек получили серьезные травмы. По данным индийского правительства, пожар удалось взять под контроль, но спасательные операции еще продолжаются. Также создана специальная следственная группа для расследования инцидента.

В настоящее время точная информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

Город Калькутта находится на востоке Индии и является столицей штата Западная Бенгалия. Это также второй по площади город в Индии после Мумбаи и четвертый по численности населения город в Индии после Мумбаи, Дели и Бангалора.

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Евгений Устименко

Евгений Устименко

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