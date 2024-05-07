В Татарстане спустили на воду еще два корабля для черноморского флота рф - росСМИ

По случаю "инаугурации" президента рф владимира путина в россии спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий", предназначенные для Черноморского флота. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

В минобороны рф утверждают, что малый ракетный корабль проекта 22800 является наименьшим носителем крылатых ракет "Калибр".

Также отмечается, что корабля относятся к третьему рангу судов, имеют сравнительно небольшие габариты и водоизмещение. Благодаря этому они имеют возможность перебазирования по внутренним водным путям.

Дополнение

Ранее министр обороны россии Сергей Шойгу заявил, что в этом году Черноморский флот рф получит четыре корабля. Речь идет о трех малых ракетных кораблях проекта "Каракурт" и патрульном корабле проекта "Василий Быков".

Напомним,

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