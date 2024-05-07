У Татарстані спустили на воду ще два кораблі для чорноморського флоту рф - росЗМІ
Київ • УНН
З нагоди інавгурації володимира путіна росія спустила на воду малий ракетний корабель проєкту 22800 "Тайфун" і сторожовий корабель проєкту 22160 "Виктор Великий" для Чорноморського флоту.
З нагоди "інавгурації" президента рф володимира путіна у росії спустили на воду малий ракетний корабель проєкту 22800 "Тайфун" та патрульний корабель проєкту 22160 "Виктор Великий", призначені для Чорноморського флоту. Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
У міноборони рф стверджують, що малий ракетний корабель проєкту 22800 є найменшим носієм крилатих ракет "Калібр".
Також зазначається, що корабля належать до третього рангу суден, мають порівняно невеликі габарити і водотоннажність. Завдяки цьому вони мають можливість перебазування внутрішніми водними шляхами.
Доповнення
Раніше міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що цього року Чорноморський флот рф отримає чотири кораблі. Йдеться про три малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт" та патрульний корабель проєкту "Василий Быков".
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