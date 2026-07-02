В Таиланде 11-летний мальчик на пикапе врезался в процессию буддийских монахов, 8 погибших
Киев • УНН
Восемь буддийских монахов погибли и более 10 ранены в Таиланде, когда 11-летний мальчик на пикапе без разрешения врезался в процессию. Полиция расследует инцидент, родители ребенка привлечены к юридическому процессу.
Восемь буддийских монахов погибли и более 10 человек получили ранения во время процессии на северо-востоке Таиланда, когда их сбил 11-летний мальчик, управлявший пикапом своих родителей, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на BBC.
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Группа из 35 монахов и пяти мирян шла по дороге в провинции Мукдахан во время паломничества, когда произошел инцидент.
На видео, опубликованном в интернете, видны разбросанные по обочине дороги шафрановые одежды и личные вещи, а также разбитый автомобиль. По данным полиции, пятеро монахов скончались на месте происшествия, а трое других позже были госпитализированы.
По словам полиции, мальчик взял пикап без разрешения, после чего потерял контроль над управлением и врезался в монахов. Причина инцидента до сих пор расследуется.
Генерал-майор полиции Пайродж Тайпхуца сообщил, что грузовик был отправлен на экспертизу.
"Мы попросили родителей ребенка прийти, чтобы определить, кто несет ответственность за уход за ребенком, и продолжить юридический процесс", - сказал он.
Больница Мукдахана обратилась с просьбой о срочной сдаче крови для оказания помощи пострадавшим монахам, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.
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