В Лондоне мужчина въехал в толпу, пять человек ранены
Киев • УНН
В Лондоне водитель въехал в толпу, ранив пятерых человек. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство, инцидент не считают терроризмом.
В Лондоне мужчина въехал в толпу, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия. Позже его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Известно, что подозреваемый — британец сомалийского происхождения.
Лондонская антитеррористическая полиция провела предварительное расследование, но это не рассматривается как терроризм
Указывается, что трое раненых находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Еще двоим оказали помощь на месте происшествия.
Напомним
20 июня в поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области водитель автомобиля Volkswagen Passat B6 в состоянии алкогольного опьянения въехал в летнюю площадку автозаправочной станции. В результате аварии пострадали семь человек, среди них — двое несовершеннолетних.
Машина въехала в толпу в Италии, по меньшей мере семь человек ранены16.05.26, 20:24 • 8444 просмотра