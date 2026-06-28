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В Лондоне мужчина въехал в толпу, пять человек ранены

Киев • УНН

 • 740 просмотра

В Лондоне водитель въехал в толпу, ранив пятерых человек. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство, инцидент не считают терроризмом.

В Лондоне мужчина въехал в толпу, пять человек ранены

В Лондоне мужчина въехал в толпу, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия. Позже его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Известно, что подозреваемый — британец сомалийского происхождения.

Лондонская антитеррористическая полиция провела предварительное расследование, но это не рассматривается как терроризм

— говорится в статье.

Указывается, что трое раненых находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Еще двоим оказали помощь на месте происшествия.

Напомним

20 июня в поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области водитель автомобиля Volkswagen Passat B6 в состоянии алкогольного опьянения въехал в летнюю площадку автозаправочной станции. В результате аварии пострадали семь человек, среди них — двое несовершеннолетних.

Машина въехала в толпу в Италии, по меньшей мере семь человек ранены16.05.26, 20:24 • 8444 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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