В Сумской области россияне атаковали дроном людей во время выдачи гуманитарной помощи: есть раненые
Киев • УНН
Российские войска атаковали беспилотником мирное население во время получения гуманитарной помощи в Великой Писаревке. Двое мужчин получили ранения разной степени тяжести.
В Сумской области российские войска беспилотником атаковали мирное население во время выдачи гуманитарной помощи, известно о двух пострадавших, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, оккупанты атаковали беспилотником место, где получали гуманитарную помощь жители поселка Великая Писаревка Ахтырского района, 20 мая около 11:00.
57-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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