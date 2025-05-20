В Сумской области россияне атаковали дроном людей во время выдачи гуманитарной помощи: есть раненые

В Сумской области российские войска беспилотником атаковали мирное население во время выдачи гуманитарной помощи, известно о двух пострадавших, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, оккупанты атаковали беспилотником место, где получали гуманитарную помощь жители поселка Великая Писаревка Ахтырского района, 20 мая около 11:00.

57-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации - сообщили в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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