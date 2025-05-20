В Сумской области россияне атаковали дроном людей во время выдачи гуманитарной помощи: есть раненые

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"
Эксклюзив
07:47 • 17199 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

05:58 • 103182 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 74591 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 141157 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 103504 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 250213 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 129026 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 354420 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 98034 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 79494 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
6м/с
44%
744мм
Популярные новости

Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

20 мая, 01:41 • 59525 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

05:39 • 27057 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

05:59 • 43116 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

06:47 • 21719 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 47169 просмотра
публикации

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

05:58 • 103223 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 108906 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 134538 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 250238 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 354432 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 47562 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 60192 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 58524 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 143387 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 146497 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

В Сумской области россияне атаковали дроном людей во время выдачи гуманитарной помощи: есть раненые

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Российские войска атаковали беспилотником мирное население во время получения гуманитарной помощи в Великой Писаревке. Двое мужчин получили ранения разной степени тяжести.

В Сумской области россияне атаковали дроном людей во время выдачи гуманитарной помощи: есть раненые

В Сумской области российские войска беспилотником атаковали мирное население во время выдачи гуманитарной помощи, известно о двух пострадавших, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, оккупанты атаковали беспилотником место, где получали гуманитарную помощь жители поселка Великая Писаревка Ахтырского района, 20 мая около 11:00.

57-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации

- сообщили в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Сумской области повреждены гидротехнические сооружения в результате атаки рф: власти говорят, подтоплений нет20.05.25, 12:03 • 2082 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Генеральный прокурор Украины
Brent
$65.39
Bitcoin
$105,298.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.15
Золото
$3,237.71
Ethereum
$2,525.49