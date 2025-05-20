На Сумщині росіяни атакували дроном людей під час видачі гуманітарної допомоги: є поранені
Київ • УНН
Російські війська атакували безпілотником мирне населення під час отримання гуманітарної допомоги у Великій Писарівці. Двоє чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У Сумській області російські війська безпілотником атакували мирне населення під час видачі гуманітарної допомоги, відомо про двох постраждалих, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, окупанти атакували безпілотником місце, де отримували гуманітарну допомогу жителі селища Велика Писарівка Охтирського району, 20 травня близько 11:00.
57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Іще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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