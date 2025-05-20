На Сумщині пошкоджено гідротехнічні споруди внаслідок атаки рф: влада каже, підтоплень немає
Київ • УНН
Внаслідок атаки росіян пошкоджено гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді. Підтоплень немає, загрози для населення не виявлено, ситуація контрольована.
У Сумській області через атаку російських військ пошкоджено гідротехнічні споруди, наразі підтоплень немає, ситуація під контролем, повідомили у Сумській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
Унаслідок чергової атаки з боку російських військ пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді. Наразі підтоплення населених пунктів немає. Рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров, як зазначається, доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів.
За висновками засідання, загрози для населення на сьогодні немає
У разі змін - обіцяють оперативно інформувати жителів і просять зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам.