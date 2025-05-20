На Сумщині пошкоджено гідротехнічні споруди внаслідок атаки рф: влада каже, підтоплень немає

У Сумській області через атаку російських військ пошкоджено гідротехнічні споруди, наразі підтоплень немає, ситуація під контролем, повідомили у Сумській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Унаслідок чергової атаки з боку російських військ пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді. Наразі підтоплення населених пунктів немає. Рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців - повідомили у Сумській ОВА.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров, як зазначається, доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів.

За висновками засідання, загрози для населення на сьогодні немає - вказали в ОВА.

У разі змін - обіцяють оперативно інформувати жителів і просять зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам.