В Сумской области повреждены гидротехнические сооружения в результате атаки рф: власти говорят, подтоплений нет
Киев • УНН
В результате атаки россиян повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде. Подтоплений нет, угрозы для населения не выявлено, ситуация контролируемая.
В Сумской области из-за атаки российских войск повреждены гидротехнические сооружения, на данный момент подтоплений нет, ситуация под контролем, сообщили в Сумской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.
В результате очередной атаки со стороны российских войск повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде. Пока подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды стабильный, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров, как отмечается, поручил Ахтырской РВА оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов.
По выводам заседания, угрозы для населения на сегодня нет
В случае изменений - обещают оперативно информировать жителей и просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.