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В Сумской области повреждены гидротехнические сооружения в результате атаки рф: власти говорят, подтоплений нет

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

В результате атаки россиян повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде. Подтоплений нет, угрозы для населения не выявлено, ситуация контролируемая.

В Сумской области повреждены гидротехнические сооружения в результате атаки рф: власти говорят, подтоплений нет

В Сумской области из-за атаки российских войск повреждены гидротехнические сооружения, на данный момент подтоплений нет, ситуация под контролем, сообщили в Сумской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

В результате очередной атаки со стороны российских войск повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде. Пока подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды стабильный, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов

- сообщили в Сумской ОВА.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров, как отмечается, поручил Ахтырской РВА оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов.

По выводам заседания, угрозы для населения на сегодня нет

- указали в ОВА.

В случае изменений - обещают оперативно информировать жителей и просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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