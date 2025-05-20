В Сумской области повреждены гидротехнические сооружения в результате атаки рф: власти говорят, подтоплений нет

В Сумской области из-за атаки российских войск повреждены гидротехнические сооружения, на данный момент подтоплений нет, ситуация под контролем, сообщили в Сумской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

В результате очередной атаки со стороны российских войск повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде. Пока подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды стабильный, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов - сообщили в Сумской ОВА.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров, как отмечается, поручил Ахтырской РВА оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов.

По выводам заседания, угрозы для населения на сегодня нет - указали в ОВА.

В случае изменений - обещают оперативно информировать жителей и просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.