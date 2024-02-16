В Сумах школьники продолжат учиться дистанционно
Киев • УНН
Школьники в Сумах, продолжат дистанционное обучение еще на неделю из-за высокого уровня заболеваемости инфекционными болезнями.
Онлайн-обучение в школах и внешкольных учебных заведениях Сум продлили еще на неделю из-за повышенного уровня заболеваемости инфекционными болезнями. Решение сегодня, 16 февраля, приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
Как отмечается, решение о продлении дистанционного обучения приняли из-за того, что в Сумской МТГ сохраняется повышенный уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.
Интенсивный показатель заболеваемости составляет 888,2 на 100 тысяч населения, что на 16,5% выше среднего уровня интенсивности превышения эпидемического порога
Принятое решение действует по 24 февраля.
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В Сумах школьники продолжат учиться дистанционно
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