В Сумах школьники продолжат учиться дистанционно

Онлайн-обучение в школах и внешкольных учебных заведениях Сум продлили еще на неделю из-за повышенного уровня заболеваемости инфекционными болезнями. Решение сегодня, 16 февраля, приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Детали

Как отмечается, решение о продлении дистанционного обучения приняли из-за того, что в Сумской МТГ сохраняется повышенный уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 888,2 на 100 тысяч населения, что на 16,5% выше среднего уровня интенсивности превышения эпидемического порога - говорится в сообщении ОВА.

Принятое решение действует по 24 февраля.

В Украине за неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели более 230 тысяч человек