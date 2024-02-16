У Сумах школярі продовжать навчатись дистанційно
Київ • УНН
Школярі в Сумах, продовжать дистанційне навчання ще на тиждень через високий рівень захворюваності на інфекційні хвороби.
Онлайн-навчання у школах та позашкільних закладах освіти Сум продовжили ще на тиждень через підвищений рівень захворюванності на інфекційні хвороби. Рішення сьогодні, 16 лютого, ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС, повідомляє УНН із посиланням на Сумську ОВА.
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Як зазначається, рішення про продовження дистанційного навчання ухвалили через те що в Сумській МТГ зберігається підвищений рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19.
Інтенсивний показник захворюваності становить 888,2 на 100 тисяч населення, що на 16,5% вище середнього рівня інтенсивності перевищення епідемічного порогу
Ухвалене рішення діє по 24 лютого.
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