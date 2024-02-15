В Україні за тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 230 тисяч людей

В Україні з 5 по 11 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 232 199 людей, з них 124 690 – діти. Близько 3% захворілих, тобто 7259 людей, госпіталізували. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

З 5 по 11 лютого в Україні захворіло 232 199 людей, із них 124 690 – діти віком до 17 років. Медичної допомоги потребували 7 259 осіб (3% від усіх захворілих), половина госпіталізованих – 4 331 особа – діти

Деталі

За тиждень у 2867 людей виявили COVID-19, з них госпіталізували 648 дорослих та 111 дітей. Найбільше захворілих на Дніпропетровщині, Житомирщині. Миколаївщині, Хмельниччині та Рівненській області. По усій Україні зафіксували 20 летальних випадків, померлі не мали щеплення.

Наразі у 21 регіоні зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В. За попередній тиждень зареєстровано 7 летальних випадків серед пацієнтів внаслідок ускладнень грипу: 4 випадки у місті Києві (вік померлих: 65, 68, 75 і 77 років) та по одному випадку у Вінницькій (31 рік) та Львівській (66 років) областях. У Черкаській області від ускладнень грипу померла 30-річна жінка, яка була при надії. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу,