У Києві за тиждень на грип, ГРВІ та на COVID-19 захворіло понад 21 тис. людей: шестеро померли

У столиці за 6-й тиждень 2024 року зареєстровано 21 091 новий випадок захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, шестеро людей померло. Про це повідомили у ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", пише УНН.

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Минулого тижня зареєстровано 6 летальних випадків серед дорослих: два – від ускладнень COVID-19 і чотири – від грипу A (не субтипований).

Зазначається, що загалом рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 10,5%. Наразі цей показник становить 714,4.

У Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 4,3% за рахунок дорослого населення. Так, випадків захворювання у дорослих виявлено 9 878 проти 8 924 за минулий тиждень (зростання на 10,7%). Захворюваність серед дітей змінилась із 11 305 на 11 213 (незначне зниження на 0,8%),