У Києві за тиждень на грип, ГРВІ та на COVID-19 захворіло понад 21 тис. людей: шестеро померли
Київ • УНН
Понад 21 000 людей у Києві захворіли на грип, ГРВІ або COVID-19 минулого тижня, 6 з них померли.
У столиці за 6-й тиждень 2024 року зареєстровано 21 091 новий випадок захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, шестеро людей померло. Про це повідомили у ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", пише УНН.
Деталі
Минулого тижня зареєстровано 6 летальних випадків серед дорослих: два – від ускладнень COVID-19 і чотири – від грипу A (не субтипований).
Зазначається, що загалом рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 10,5%. Наразі цей показник становить 714,4.
У Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 4,3% за рахунок дорослого населення. Так, випадків захворювання у дорослих виявлено 9 878 проти 8 924 за минулий тиждень (зростання на 10,7%). Захворюваність серед дітей змінилась із 11 305 на 11 213 (незначне зниження на 0,8%),
Діти становлять 53,2% від загальної кількості, на попередньому тижні – 55,9%. Захворюваність серед школярів зросла на 10,3%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 6 949 випадків.
Порівняно з попереднім тижнем знизилась кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 608 осіб, зокрема 411 дітей.
Також на COVID-19 захворіли 278 осіб, зокрема 43 дитини до 17 років. Госпіталізували 56 осіб, із яких 10 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 10 дорослих пацієнтів.
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