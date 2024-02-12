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В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли

В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 13:33  •  2096 просмотра

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Более 21 000 человек в Киеве заболели гриппом, ОРВИ или COVID-19 на прошлой неделе, 6 из них умерли.

В столице за 6-ю неделю 2024 года зарегистрирован 21 091 новый случай заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19, шесть человек умерли. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе зарегистрировано 6 летальных случаев среди взрослых: два - от осложнений COVID-19 и четыре - от гриппа A (не субтипированный).

Отмечается, что в целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10,5%. Сейчас этот показатель составляет 714,4.

В Киеве по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 4,3% за счет взрослого населения. Так, случаев заболевания у взрослых выявлено 9 878 против 8 924 за прошлую неделю (рост на 10,7%). Заболеваемость среди детей изменилась с 11 305 на 11 213 (незначительное снижение на 0,8%),

- говорится в сообщении.

Дети составляют 53,2% от общего количества, на предыдущей неделе - 55,9%. Заболеваемость среди школьников выросла на 10,3%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 6 949 случаев.

По сравнению с предыдущей неделей снизилось количество госпитализированных лиц среди больных гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 608 человек, в том числе 411 детей.

Также COVID-19 заболели 278 человек, в том числе 43 ребенка до 17 лет. Госпитализировали 56 человек, из которых 10 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 10 взрослых пациентов.

Напомним

Киевские власти советуют носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевЗдоровье
У Києві за тиждень на грип, ГРВІ та на COVID-19 захворіло понад 21 тис. людей: шестеро померли
More than 21 thousand people fell ill with flu, ARVI and COVID-19 in Kyiv over the week: six died
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В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли

Более 21 000 человек в Киеве заболели гриппом, ОРВИ или COVID-19 на прошлой неделе, 6 из них умерли.

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