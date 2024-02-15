В Украине за неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели более 230 тысяч человек

В Украине с 5 по 11 февраля ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 232 199 человек, из них 124 690 - дети. Около 3% заболевших, то есть 7259 человек, госпитализировали. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

С 5 по 11 февраля в Украине заболело 232 199 человек, из них 124 690 - дети в возрасте до 17 лет. В медицинской помощи нуждались 7 259 человек (3% от всех заболевших), половина госпитализированных - 4 331 человек - дети - говорится в сообщении.

Детали

За неделю у 2867 человек обнаружили COVID-19, из них госпитализировали 648 взрослых и 111 детей. Больше всего заболевших на Днепропетровщине, Житомирщине. Николаевской, Хмельницкой и Ровенской областях. По всей Украине зафиксировали 20 летальных случаев, умершие не имели прививки.

Сейчас в 21 регионе зафиксирована циркуляция вирусов гриппа типов А и В. За предыдущую неделю зарегистрировано 7 летальных случаев среди пациентов в результате осложнений гриппа: 4 случая в городе Киеве (возраст умерших: 65, 68, 75 и 77 лет) и по одному случаю в Винницкой (31 год) и Львовской (66 лет) областях. В Черкасской области от осложнений гриппа умерла 30-летняя женщина, которая была в положении. Все умершие не имели профилактических прививок против гриппа, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что из-за острых респираторных вирусных инфекций в четырех областях, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой, зафиксировали превышенный эпидпорог. Вследствие этого там могут применять локальные карантины и усиливать противоэпидемические мероприятия.

Напомним

В столице за 6-ю неделю 2024 года зарегистрирован 21 091 новый случай заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19, шесть человек умерло.