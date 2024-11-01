В Сумах "шахед" попал в девятиэтажку, пять человек травмированы

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 38869 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 61074 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 75495 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 119965 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 137944 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 138573 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 137458 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 176065 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах "шахед" попал в девятиэтажку, пять человек травмированы

В Сумах "шахед" попал в девятиэтажку, пять человек травмированы

Киев  •  УНН

19:37 • 1359 просмотра

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В результате атаки дроном по девятиэтажке в Сумах пострадали 5 человек. 173 потребителя остались без газа, в городе организован штаб помощи пострадавшим.

Один из вражеских «шахедов» попал в девятиэтажный жилой дом в Сумах, известно о 5 травмированных, передает УНН со ссылкой на «Кордон.Медиа».

Детали

Как сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, на месте работают все службы.

По данным Общественного, из-за удара 173 потребителя в Сумах остались без газа. Это два многоквартирных дома, сообщили в филиале «Газсети».

Жителям, чье жилье повреждено от удара БпЛА, необходимо обратиться в штаб по ликвидации последствий ЧС. С 9:00 в школе № 22 будет работать штаб по ликвидации последствий ЧС. С собой иметь: паспорт, идентификационный номер и документы, удостоверяющие право собственности на дом, технический паспорт.

Также с 9:00 возле поврежденного дома начнется выдача стройматериалов от БФ «Пролиска» и департамента инфраструктуры, сообщили в горсовете.

Войска рф совершили 55 обстрелов приграничных территорий Сумщины: один человек погиб30 октября 2024, 20:50 • 19405 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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