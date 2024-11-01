В Сумах "шахед" попал в девятиэтажку, пять человек травмированы
Киев • УНН
В результате атаки дроном по девятиэтажке в Сумах пострадали 5 человек. 173 потребителя остались без газа, в городе организован штаб помощи пострадавшим.
Один из вражеских «шахедов» попал в девятиэтажный жилой дом в Сумах, известно о 5 травмированных, передает УНН со ссылкой на «Кордон.Медиа».
Детали
Как сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, на месте работают все службы.
По данным Общественного, из-за удара 173 потребителя в Сумах остались без газа. Это два многоквартирных дома, сообщили в филиале «Газсети».
Жителям, чье жилье повреждено от удара БпЛА, необходимо обратиться в штаб по ликвидации последствий ЧС. С 9:00 в школе № 22 будет работать штаб по ликвидации последствий ЧС. С собой иметь: паспорт, идентификационный номер и документы, удостоверяющие право собственности на дом, технический паспорт.
Также с 9:00 возле поврежденного дома начнется выдача стройматериалов от БФ «Пролиска» и департамента инфраструктуры, сообщили в горсовете.
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