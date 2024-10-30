Войска рф совершили 55 обстрелов приграничных территорий Сумщины: один человек погиб
Киев • УНН
российские войска совершили 55 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 138 взрывов. В результате авиаудара по Хотинской общине погиб один человек, еще трое получили ранения.
В течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 138 взрывов. Один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская громады,
Детали
- Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), артиллерии (20 взрывов).
- Юнаковская община: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва), осуществили пуск КАБ (1 взрыв).
- Хотинская громада: с территории рф нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва). В результате авиаудара 1 гражданское лицо погибло и 3 жителей общины ранены.
- Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (5 взрывов), сброс с вражеского БпЛА взрывных устройств (8 взрывов), обстрелы из миномета (14 взрывов), артиллерии (8 взрывов).
- Середино-Будская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. В результате обстрела повреждены 2 частных дома. Также с территории рф нанесен удар 2-мя FPV-дронами (2 взрыва).
- Новослободская громада: с территории рф осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов).
- Великописаревская громада: враг ударил из артиллерии (6 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
- Дружбовская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (3 взрыва).
- Эсманьская община: осуществлен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
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