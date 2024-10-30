Массированный удар по Одесской области: враг выпустил около 10 ракет

Российские террористы нанесли массированный ракетный обстрел по Одесскому региону. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг выпустил около 10 ракет, передает УНН.

"Около десяти ракет различных видов враг выпустил по Одесской области. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы", - сообщил Кипер.

Добавим

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что все прошлые взрывы были за пределами города.

Одесса под ударом: в городе слышали взрыв