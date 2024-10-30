Одесса под ударом: в городе слышали взрыв
Киев • УНН
В Одессе зафиксированы взрывы после предупреждения о запуске ракет. Воздушные силы сообщили о нескольких группах ракет, которые двигались с южного направления вдоль побережья Черного моря.
Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
"В городе слышен взрыв!" - сообщил Труханов.
Ранее в Воздушных силах сообщили о ракете с юго-запада - направление Одесса.
Кроме того, известно о группе ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направление Затоки-Одессы, а также о группе ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Одессы.
Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет29 октября 2024, 10:49 • 12471 просмотр