Одесса под ударом: в городе слышали взрыв

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

"В городе слышен взрыв!" - сообщил Труханов.

Ранее в Воздушных силах сообщили о ракете с юго-запада - направление Одесса.

Кроме того, известно о группе ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направление Затоки-Одессы, а также о группе ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Одессы.

Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет