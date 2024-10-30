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Одесса под ударом: в городе слышали взрыв

Одесса под ударом: в городе слышали взрыв

Киев  •  УНН

18:02 • 2066 просмотра

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В Одессе зафиксированы взрывы после предупреждения о запуске ракет. Воздушные силы сообщили о нескольких группах ракет, которые двигались с южного направления вдоль побережья Черного моря.

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

"В городе слышен взрыв!" - сообщил Труханов.

Ранее в Воздушных силах сообщили о ракете с юго-запада - направление Одесса.

Кроме того, известно о группе ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направление Затоки-Одессы, а также о группе ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Одессы.

Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет29 октября 2024, 10:49 • 12471 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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